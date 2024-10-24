Hainin mezarı kazıldı

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Güvenlik kaynaklarının doğruladığı bilgilere göre, terörist elebaşısı Fetullah Gülen, çiftlikte “işaret ettiği yere” bugün gömülecek. “Ölüsünü gömmek için mi hazır bekletiliyor” sorusunu akıllara getiren iş makinelerinin daha büyük bir “ayin tapınağı” için olup olmadığı da ihtimaller dahilinde. Uzun yıllar boyunca terörist elebaşına “Mesih” olarak tapan, kirli iç çamaşırlarına ibadet eden ve çay içtiği bardaklar için kavga eden FETÖ’cülerin iş makineleriyle daha büyük bir “tapınak mezarı” hazırlığında olduğu ihtimalleri de konuşuluyor. Örgüt içi yazışmalarda bugün düzenlenecek gömme işleminde sadece aile ve yakınlarının bulunma izninin olacağı ve dışarıdan kimseye izin verilmeyeceği duyuruldu.

Elebaşının ölümünden sonra çiftlikte sessizliğin devam ettiği görülüyor. CNN TÜRK’ün dron kamerasına yansıyan görüntülerde, çiftliğin otoparkının dolu olduğu görülürken, ilk güne oranla gelenlerin sayısında bir artışa rastlanmadı.

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‘TEKBİR GETİRMEK YASAK’

ABD’deki örgüt içi yazışmalarda bugün düzenlenecek törenin bölgedeki bir stadyumda yapılacağı belirtilirken, “özellikle gençlerin gelmesi teşvik edilmektedir” denildi. FETÖ’nün bu hamlesiyle Türk basın mensuplarına daha önce yaptıkları gibi taciz ve saldırı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konuşulurken örgüt üyelerine “tekbir getirmek yasak” dendi. Bu yasağın, FETÖ’cülerin Amerikalılara “Müslüman” görüntüsü vermek istemediğinden ötürü getirildiği düşünülüyor.