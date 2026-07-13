Hain şebekenin 'en kıymetlileri' onlarmış: Örgüt içindeki hiyerarşi ve kıdeme göre ID almışlar

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'nin gündemine gelen Bylock'un, FETÖ mensuplarının haberleşmede kullandığı ana iletişim ağı olduğu belirlenmişti. Soruşturma ve incelemelerde, örgüt üyelerinin uygulamada isimleri yerine kendilerine verilen ID numaralarıyla yer aldığı ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalarda, birden başlayan ID numaralarının kullanıcıların örgüt içindeki önem ve kıdem sırasını gösterdiği değerlendirildi. Toplam ID sayısının ise 215 bini aştığı tespit edildi.

İLK BİN ID'DE ÜST DÜZEY İSİMLER YER ALDI

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Bylock verilerinin incelenmesinde, uygulamanın ilk dönemlerde örgütün mahrem yapılanması ile üst düzey isimleri arasında kullanıldığı, daha sonra tabana yayıldığı belirlendi.

İncelemelere göre ilk 100 ID arasında yer alan isimlerden birinin, MİT kumpası davasında da yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan olduğu, Demirhan'ın ID numarasının 27 olduğu kaydedildi. 28 numaralı ID'nin ise eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi'ye ait olduğu belirtildi.

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İlk 100 içerisindeki dikkat çeken isimlerden birinin de Hrant Dink suikastı davası sanıklarından Serkan Şahan olduğu, Şahan'ın ID numarasının 40 olduğu ifade edildi. 43 numaralı ID'nin ise Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcısı olduğu öne sürülen Cemal Karaata'nın bağlı bulunduğu kişi olarak gösterilen Cengiz Özkan'a ait olduğu belirtildi.

Listede yer alan bir diğer ismin de FETÖ'nün ABD yapılanmasında görev aldığı belirtilen Mehmet Yaşa olduğu kaydedildi. Yaşa'nın 49 numaralı ID'yi kullandığı, hakkında daha önce örgütün mali yapılanmasına ilişkin çeşitli iddiaların gündeme geldiği aktarıldı.

CEVHERİ GÜVEN'İN ID'Sİ 3320 OLARAK KAYDEDİLDİ

Bylock kayıtlarına göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen firari gazeteci Cevheri Güven'in de uygulamada yer aldığı belirtildi. İlk bin ID içerisinde bulunmayan Güven'in, gazeteciler arasında en düşük numaralı ID'lerden birine sahip olduğu, ID numarasının 3320 olduğu ifade edildi.

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İncelemelerde, Bylock'taki ID sıralamasının örgüt içindeki konum ve öneme ilişkin önemli veriler sunduğu değerlendirildi.