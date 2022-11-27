'Hain saldırının hesabı soruldu!' Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik komutanlarına seslendi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nın Harekat Merkezi'nden, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe-Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya telefonla katılarak sahadaki birliklerin komutanlarına hitap etti. Milli Savunma Bakanı Akar'ı, tüm komutanları ve Mehmetçiği selamlayan Erdoğan, gerçekleştirilen mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Harekatta, saldırılar sonucu şehit olan Mehmetçiklerin olduğunu hatırlatan Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii ki orada canımız yanıyor; ama bunun hesabını çok ağır soruyorsunuz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmıyor ve inanıyorum ki bundan sonra da kalmayacak. Şehadet yolu çok mukaddes, kutlu bir yol. Bu kutlu yolda da Mehmetçiğimizin bugüne kadar verdiği mücadele herkesin özellikle de siz komuta kademesinin malumudur. Şu anda çok zor kış şartlarında gerek Pençe-Kilit ile Zap'ta, gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak."



Millet olarak şehit aileleriyle hemhal olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Bu mücadelenin neticesindeki zafer, bizleri geleceğe yönelik bir mutluluğa götürecektir. Ben mücadelenizin kutlu olmasını, neticesinin zaferlerle dolu olmasını Rabbim'den temenni ediyorum. Sizleri de özellikle şahsım, ailem, milletim adına kutluyorum. Mücadelemiz mübarek, yolumuz aydınlık olsun" dedi.

BAKAN AKAR VE KOMUTA KADEMESİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Irak sınırındaki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Bu kapsamda 3. Piyade Tümen Komutanlığına gelen Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi’ne geçti. Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit Harekatı’na katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, harekatın zorlu ve arazi şartlarına rağmen planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini ifade etti.

Teröristlerin hain saldırıları sonucu şehit olan Mehmetçiğe rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, şunları söyledi:

“Şehitlerimiz, büyük bir kahramanlık göstererek canlarını verdiler. Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu. Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlere karşı komandolarımız tarafından başlatılan operasyon sonucu 3’ü bugün olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren hainler de yer alıyor. Arkadaşlarımızın kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. Pençe Kilit Harekatı’nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin her damla kanının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz.”





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Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, “Teröristler için hesap zamanı. Yapılanların hepsinin hesabını soracak ve asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bunlara kim destek verirse versin, kim arka çıkarsa çıksın bu mücadele durmayacak, sonuna kadar götüreceğiz” dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile gittiği Irak sınır hattında Pençe-Kilit Harekâtı’na katılan birliklerin komutanları ile de bir video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.