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Hain plan! Eşini öldürmek için çocuğunun doğum gününe davet etmiş 

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#Mersin#Cinayet#Kadın
Hain plan Eşini öldürmek için çocuğunun doğum gününe davet etmiş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 07:00

Boşanma aşamasındaki eşi Dilek Karaman'ı öldürmek için çocuğunun doğum gününe davet etmiş.

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MERSİN’in Yenişehir ilçesinde özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman (34), eşi Murat Karaman’dan (35) boşanma davası açıp ayrı evlerde yaşamaya başladı. Dava sürerken Murat Karaman, 9 Eylül’de Dilek Karaman’ı, oğlunun doğum gününe çağırdı. Dilek Karaman, oğlunu görmek ve almak için Murat Karaman’ın Karacailyas’taki evine gitti. Bu sırada evinden aşağı inen Murat Karaman, yanındaki tabancayı çekip araçtan inen Dilek Karaman’a 3 el ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dilek Karaman’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Murat Karaman ise polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Murat Karaman çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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‘DİREKT ATEŞ EDİYOR’

Ailenin avukatı Sahra Düzgün Tucel, “Müvekkilim daha önce de tehditler almış ancak zarar vermesinden korktuğu için eşinden şikâyetçi olmamış. Bu birdenbire meydana gelen cinayet değil. Şüpheli cinayeti daha önceden planlayarak gerçekleştirmiştir. Cinayeti gerçekleştirirken de henüz anne bakımına muhtaç 4 yaşındaki oğlunu kullanıyor. Çocuğunu görmeye gittiğinde, araçtan iner inmez direkt ateş ediyor. Şüphelinin en ağır cezayla cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Boşanma davası içerisinde velayet talebimiz mevcut” dedi.

 

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#Mersin#Cinayet#Kadın

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