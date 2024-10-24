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Hain hesaplar tutmayacak

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#TUSAŞ
Hain hesaplar tutmayacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 07:00

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TUSAŞ’a yönelik saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘Hain ve hasmane hesaplar tutmayacak” dedi.

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Bahçeli açıklamasında şunları ifade etti: “Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenabıallah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır.”

 

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#MHP#Devlet Bahçeli#TUSAŞ

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