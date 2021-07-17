Hain geceye dijital müze

“15 Temmuz Demokrasi Müzesi” ziyarete açılmadan önce basın turuyla tanıtıldı. Merkezinde dünyanın en büyük yapay çınar ağacının bulunduğu müze, 7 bin 299 metrelik sergi ve fuaye alanına sahip. Merkezindeki bu ağaç Türkiye’nin ebediyeti varlığını temsil ediyor. Müzenin cam kubbeli alanındaki 23 metre boyundaki çınar ağacı kökleriyle Türkiye’nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeliyor. “Çınar ağacı, Demokrasi nöbetleri” adlı bu bölümde ağacın altında ellerinde bayraklarla demokrasi nöbeti tutan insanları temsil eden 90 adet silikon heykel bulunuyor.

GÖRSEL VE İŞİTSEL ŞOVLAR

“15 Temmuz Demokrasi Müzesi” 9 ana bölümden oluşuyor. Müzeye giren ziyaretçileri ilk olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan geçmiş darbelerin anlatıldığı salon karşılıyor. Darbe alt yapısının hazırlandığı “Karanlığa giden yol” ve “İlk mermi” bölümleri ile darbe gecesi yaşananların aktarıldığı “En Uzun Gece” salonlarında ise barkovizyon, üç boyutlu canlandırma, ‘video maping’ gibi görsel ve işitsel şovlarla 15 Temmuz dakika dakika ziyaretçilere anlatılıyor.

TANIKLAR ANLATIYOR

Müzenin “Tanıklar” salonunda arasında Hürriyet Ankara Temsicisi Hande Fırat’ın da bulunduğu gecenin tanıklarının yaşadıklarını anlattıkları videolar gösteriliyor. “Sela”, “Şehitlere saygı” bölümünde ise 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 251 şehit anılıyor. Müzenin çıkışında “Ahlat Mezarları” bölümünde Bitlis Ahlat’taki nekropol alanından Selçuklu mezar taşları 15 Temmuz şehitleri ile özdeşleştirilerek sunuluyor. Müzede vatan şairlerinden şiirlerin bulunduğu “Zafere giden yol” bölümünün sonunda ise ziyaretçileri 15 Temmuz Şehitleri Anıtı karşılıyor.

TEKRAR YAŞATIYOR

Tankların altlarından geçtikleri koridorlardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan askerlerin 3 boyutlu canlandırmalarına, 251 şehidin anıldığı özel salondan, gazilerin fotoğraflarının yer aldığı koridorlara ziyaretçiler, müzede o gece yaşananların görüntülerine, seslerine tanık oluyor.

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