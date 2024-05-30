Hain evlat anne ve babasını katletti

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İzmir Torbalı’da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Kamil Yılmaz (25), önceki gün akşam saatlerinde evlerinde annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Kamil Yılmaz, yanında bulunan tabancayla anne ve babasına art arda ateş etti. Vücutlarının farklı yerlerine kurşunların isabet ettiği Yılmaz çifti kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada, Kamil Yılmaz aynı tabancayı bu kez kendisine doğrultarak ateşledi. Feci olayın yaşandığı sırada evde bulunan ve şok yaşayan Yılmaz çiftinin kızı A.D.Y. (13), 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.D.Y. polis ekipleri tarafından evden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevilay ve Hikmet Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği, Kamil Yılmaz’ın ise ağır yaralandığı tespit edildi. Kamil Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Öldürdüğü annesiyle aynı işyerinde garsonluk yapan Yılmaz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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‘UYUŞTURUCU PARASI ALAMAYINCA ÖLDÜRMÜŞ’

Yılmaz çiftinin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. A.D.Y. de dayısı Emin Yıldız’a (55) teslim edildi. Cenaze teslimi için Adli Tıp Kurumu’na giden Sevilay Yılmaz’ın ağabeyi çiftçi Emin Yıldız (55), “Uyuşturucu almak için annesinden ve babasından para istemiş. Para alamayınca uyuşturucu krizi geçirip öldürmüş. Ailesi tedavisi görmesi için uğraşıyordu. Allah bütün gençlerimizi bu beladan kurtarsın. Hap kullandığını biliyoruz. Kamil’in kız kardeşi şu an bizde kalıyor, olayla ilgili çok fazla konuşmuyor. Bundan sonra nerede kalmak isterse, orada hayatına devam edecek. Huzuru için elimizden geleni yapacağız” dedi.