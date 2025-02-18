Hain evlat

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İSTANBUL Maltepe’de iki oğluyla beraber 6 katlı binanın 5’inci katında yaşayan M.E. (56) ile psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen oğlu B.E. (26) arasında önceki gün 11.30 sıralarında tartışma çıktı. B.E. tartışmanın büyümesiyle annesini atkıyla boğarak öldürmeye çalıştı. Nefessiz kalan M.E. bayılarak yere düştü.

‘ANNEMİ BOĞDUM’

İddiaya göre annesinin öldüğünü düşünen B.E., karşı komşularının kapısını çalarak “Annemi boğdum” diyerek yardım istedi. Binada yaşayanların ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından M.E.’yi hastaneye kaldırırken polis ekipleri B.E.’yi gözaltına aldı.

Olayı anlatan komşu Ayşe Yılmaz, “Sadece polis ekiplerini, ambulansı gördüm.

Olay yeri inceleme geldi. Bayanı hastaneye kaldırdılar. Polisler çocukları götürdü. Bazı ihtiyaçlarım oluyor, bana yardımcı oluyordu, eczaneden alıp getiriyordu. Efendi bir çocuğa benziyordu. Anneleriyle yaşıyorlardı. Bir kardeşi var. Ben burada polisleri gördüm. Ambulans geldi. Götürdüler çocuğu” dedi.