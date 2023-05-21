Hain damat

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İstanbul Ataşehir’de Aziz Ürün (55) 6 Ağustos 2020 günü uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Cinayet o dönem faili meçhul olarak kaldı. Aziz Ürün’ün damadı Osman K. ile daha önce ortak olan E.E. geçtiğimiz ay polise başvurarak cinayetle ilgili bilgi vermek istediğini söyledi. E.E.’nin iddiasına göre, Osman K. bir konuşma sırasında kendisine, “Kayınpederimi vurmaları için Selahattin E. ve Hüseyin U. isimli şahıslara para verdim. Bunlar bacağından yaralandı ama kayınpederim vefat etti” dediğini iddia etti.



SABIKALARI KABARIK

Bu ifadenin üzerine çalışmalarını derinleştiren İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri Selahattin E. (41) ve Hüseyin U.’yu (25) önceki gün gözaltına aldı. Şüphelilerin ikisinin de çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. Selahattin E.’nin daha önceden Adana’da karıştığı bir cinayetten 18 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.