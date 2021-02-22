Hafter’in kaçırdığı Türklerden 1 yıldır haber alınamıyor...

Nijerya açıklarında deniz haydutları tarafından kaçırılan 13 Türk, 20 günlük esaretin ardından kurtarıldı ve sağ salim yurda döndü... Kamuoyunun ilgisini çeken bu kaçırılma olayı yakından takip edildi. Aynı ilgiyi Libya'da kaçırılan Türklerin gördüğünü söylemek güç. Hafter tarafından rehin tutulan Türklerden 1 yıldır haber alınamıyor.

AİLELER PERİŞAN



Libya’da kaçırılan Türklerin yakınları meraklı bir bekleyiş içinde. Gözleri ve kulakları yakınlarından gelecek haberde.

Simge Sağlık. İşyerlerinde çalışırken birden bire alıkonuluyorlar. O günden bugüne babamdan haber alamıyoruz. Hayattalar mı? Ne yiyip ne içiyorlar. Nerede bakılıyor, işkence görüyorlar mı hiçbir haber alamıyoruz. Ne seslerini duyabiliyoruz ne de onlardan ufak bir görüntü hiçbir şey yok.



Meltem Gözel Demir: Aileler olarak perişan durumdayız. Bu yüzden yetkililere yalvarıyorum babama kavuşmak istiyorum.

Kimi baklava ustası, kimi restoranda çalışan bir işçi kimi ise mühendis.. Hafter güçleri tarafından kaçırılan ve alıkonulan Türklerin durumu merak ediliyor.. Aileler kaçırılan yakınlarının akıbetlerini bilmediklerini ve yardım beklediklerini dile getiriyor..

Cnn Türk'ün edindiği bilgiye göre, Hafter güçlerinin kaçırdığı ve rehin tuttuğu birçok türk vatandaşı bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda kaçırılan bazı Türk vatandaşları, temasların ardından serbest bırakılmıştı.