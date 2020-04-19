Haftaya sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün? 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı uygulaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Vatandaşlar bu yasağın her hafta olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Haftaya sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün? sorusu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

HAFTAYA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

17 Nisan’da Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili, “Bilim Kurulunda, geçen de bahsetmiştim, özellikle salgınla mücadelede temas, mesafe ve izolasyonun son derece önemli olduğunu hep konuşuyoruz. Geçen hafta sonu başlayan bu hafta sonu da karar verilen sokağa çıkma yasağının bu amaca hizmet ettiğini rahat söyleyebiliriz. Bu doğrultuda daha sonraki haftalarla ilgili bugünkü Bilim Kurulunda gündeme gelmedi. Zannediyorum haftaya bu konu gündeme gelebilir. Ama Bilim Kurulunun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Yani Bilim Kurulu bir karar mercisi değil. Bilim Kurulu bu anlamda salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurum." dedi.

23 NİSAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koca, gelecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 23 Nisan'la birleştirileceği iddiasının sorulması üzerine Koca, "23 Nisan'la ilgili de bu anlamda gündeme gelmedi. Zannediyorum yeni haftaya gündem olabilir." ifadelerini kullandı.