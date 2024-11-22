Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Soğuk hava yurda giriş yapıyor: Kara teslim olacağız... Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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LODOS TEKRAR BAŞLAYACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Bugün Cuma, Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli yağış devam edecek. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve doğu Karadeniz de hafif yağmur var. Öğlenden itibaren Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli lodos tekrar başlayacak. Sıcaklık değişmiyor.

Yarın sabah erken saatlerde Trakya'dan soğuk ve çok kuvvetli yağışlı hava giriş yapacak. Rüzgar karayele dönecek ve sıcaklıkları 10-12 derece ani düşürecek. Trakya, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli yağışlara neden olacak, su baskınları olur.

YURTTA KAR ETKİSİ

Yarın gelecek olan soğuk ve yağışlı hava cumartesi akşama doğru pazar, pazartesi ve salı İç Anadolu, Orta ve Batı karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'da kar yağışlarına neden olacak. İstanbulda kar yok. Sıcaklık İzmir'de 11, İstanbul'da 7 Ankara'da 2 dereceye kadar düşecek.

BUZLANMAYA DİKKAT

Cumartesi günü akşam saatlerinde İstanbul, Ankara karayolunda Düzce ve Bolu cıvarında kar yağışı ve buzlanmadan ulaşım aksayabilir. Seyyahat edeceklere duyurulur.