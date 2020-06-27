Haftanin’de siviller de dini tarihi yapılar da zarar görmedi

Operasyonların planlama ve icrasının titizlikle gerçekleştirildiğini vurgulayan kaynaklar, hedeflerin ‘kuyumcu hassasiyetiyle’ belirlenip, vurulduğunu paylaştı. Kaynaklar, ağır zayiat sonrasında teröristlerin sivilleri canlı kalkan yapmak için köylerden toplaması üzerine bazı atışların iptal edildiğine dikkat çekti. Terörle mücadelenin uluslararası hukuka uygun olarak kararlılıkla devam ettiğini dile getiren kaynaklar, “Harekâtta tüm faaliyetler, askeri ve insani değerler anlamında dünya ülkelerine örnek olacak şekilde yürütülüyor” dedi.

DOKUNULMAZLARIMIZ BELLİDİR

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter’dan, “Pençe-Kaplan Operasyonu’nda kahraman TSK’nın tek hedefi teröristlerdir. Hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir. Siviller ile çevre, tarihi, dini yapılar ve kültürel eserler TSK için dokunulmazdır” açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Bağdat’tan gelen sivil kayıp iddialarına verdiği cevapta, “Irak makamları teröristlerin kara propagandasına alet olmamalı. Kahraman silahlı kuvvetlerimizin bu konudaki sicili temizdir” dedi.