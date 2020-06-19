Haftanın son iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk

Normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşandı. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Zeytinburnu D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 09.00 itibariyle yoğunluğu yüzde 44'e ulaştı.