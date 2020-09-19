Haftanin şehitleri uğurlandı

Şehit Kılınç için Mersin’in Mut ilçesinde Şehit Eyüp Kahraman Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda yetkili ile vatandaşlar katıldı. Şehidi uğurlamada 3 yaşındaki oğlu Ahmet Cemal ve 1 yaşındaki kızı Fatma Aynur da vardı.

DÜĞÜN YAPACAKLARDI

Şehit Aslan için Ağrı’da Ulu Cami avlusunda cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda yetkili ile vatandaşın yer aldığı cenaze töreninde şehidin eşi Dilek Aslan ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin cenazesi alana getirildiği sırada ailenin ağıtları yürekleri dağladı. Şehit Harun Aslan ile Dilek Aslan’ın kış aylarında resmi nikâh kıydıkları, yakın zamanda düğün yapmaya hazırlandıkları öğrenildi. Şehidin cenazesi Ağrı Merkez Şehitliği´nde gözyaşları arasında toprağa verildi.