Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu (19 Şubat 2020) MPİ canlı Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası

Şubat ayının üçüncü Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Noter huzurunda çekiliş heyeti tarafından saat 21:15'te gerçekleşen canlı Şans Topu çekilişi sonrası, Şans Topu kuponlarını dolduran vatandaşlar, 'bu hafta Şans Topu'nda çıkan numaraları'ı araştırmaya başladı. İşte, canlı Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve Şans Topu'nda bu hafta çıkan şanslı numaralar.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

19 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Şubat Çarşamba akşamı düzenlenen çekiliş sonrası Şans Topu sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen çekiliş sonrası haftanın 6 şanslı numaralı kamuoyuna duyuruldu. Şans Topu'nda bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;

1-2-5-6-25+1

Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 898 bin 134 lira 22 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 20'şer, 4 artı 1 bilen 226 kişi 513 lira 35'er, 4 bilen 2 bin 754 kişi 52 lira 60'ar, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 27 lira 20'şer, 3 bilen 78 bin 463 kişi 4 lira 80'er, 2 artı 1 bilen 60 bin 816 kişi 6 lira 30'ar, 1 artı 1 bilen 207 bin 605 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.