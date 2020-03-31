Haftanın On Numara çekilişi tamamlandı! MPİ 30 Mart On Numara sonuç sorgulama ekranı

On Numara oyununun 921. hafta çekilişi yapıldı. Haftanın On Numara çekilişinin dün gece noter ve çekiliş heyeti huzurunda tamamlanmasının ardından bu kez de kupon sorgulamaları hız kazandı. İşte, şans oyunu tutkunlarının heyecanla sorguladığı On Numara çekiliş sonuçları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun dün akşam yapılan bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 3, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 45, 51, 56, 60, 69, 72, 73, 75 ve 80 olarak belirlendi.

1 KİŞİYE GİTTİ

On Numara oyununun 921. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 416 bin 164 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 89 kişi 3 bin 118 lira 30'ar kuruş, 8 bilen 1840 kişi 150 lira 85'er kuruş, 7 bilen 17 bin 922 kişi 22 lira 5'er kuruş, 6 bilen 107 bin 572 kişi 3 lira 90'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 126 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI