Haftanin nerede? Haftanin harita üzerinde nerede?

Haftanin, son operasyonların ardından harita üzerinden araştırılmaya başlandı. Haftanin, Kandil Dağlarının uzantısı olarak bilinen bir bölgedir ve Şırnak'a yakın bir konumda bulunmaktadır. Aynı zamanda Terör örgütü PKK'nın kamplarından biri olarak da bilinen Haftanin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok şehrinin sınırları içerisindedir. Terör örgütünün Zap, Avaşin, Matina, Gara gibi kampları da bu il sınırları içindedir.