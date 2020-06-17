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Haber Giriş: 17.06.2020 - 09:14,Son Güncelleme:

Haftanin nerede? Haftanin harita üzerinde nerede?

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Haftanin nerede? Haftanin harita üzerinde nerede?
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Haftanin nerede sorusu, Pençe-Kartal operasyonu sonrasında gündemde yer almaya başladı. TSK'nın operasyon gerçekleştirdiği merkezlerden birisi olan Haftanin bölgesi, harita üzerindeki konumu ile de merak ediliyor. İşte, Haftanin harita üzerinde nerede sorusunun cevabı ve bölge hakkında bazı bilgiler

Haftanin, son operasyonların ardından harita üzerinden araştırılmaya başlandı. Haftanin, Kandil Dağlarının uzantısı olarak bilinen bir bölgedir ve Şırnak'a yakın bir konumda bulunmaktadır. Aynı zamanda Terör örgütü PKK'nın kamplarından biri olarak da bilinen Haftanin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok şehrinin sınırları içerisindedir. Terör örgütünün Zap, Avaşin, Matina, Gara gibi kampları da bu il sınırları içindedir.

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