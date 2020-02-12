Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi tamamlandı! 1296. Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı (12 Şubat 2020)

Sayısal Loto'nun 1296. çekilişleri noter huzurunda saat 21:45'te tamamlandı. Zengin olma umuduyla Sayısal Loto kuponlarını günler öncesinden hazırlayan Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaraların hangileri olduğunu merak ediyor. Tamamlanan çekiliş sonrası vatandaşların gözü Sayısal Loto ikramiye sonuç sorgulama ekranına çevrildi. İşte, 1296. hafta heyecanının yaşandığı 12 Şubat Sayısal Loto kupon sonuçları sorgulama sayfası ve haftanın çıkan şanslı numaraları...

Sayısal Loto'nun çarşamba günü düzenlenen çekilişinin ardından bu hafta çıkan 6 şanslı numara, MPİ'nin internet sitesinden kamuoyuna duyuruldu. Sayısal Loto'nun 12 Şubat tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 12 Şubat tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 8 Şubat tarihli çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon TL devretti. Sayısal Loto'da geçen hafta çıkan numaralar 7, 14, 16, 22, 39, 42 oldu.

Sayısal Loto kuponları nasıl doldurulur?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.