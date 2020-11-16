Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
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Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 07.54 itibarıyla yoğunluk yüzde 38 oldu.
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