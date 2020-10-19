Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA)
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Haftanın ilk iş gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu
HAFTANIN ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik Uzunçayır’dan başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.06 itibarıyla yoğunluk yüzde 54 oldu. Araçlar uzun kuyruklar oluştururken trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
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