Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik sakin

Türkiye genelinde 12 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Gece saatlerinde kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı sabah saatlerinde bazı bölgelerde devam ediyor.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların kendi araçlarıyla yola çıkmayı geçtiğimiz haftalara oranla daha az tercih ettiği gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, Ankara istikametinde trafik akıcı şekilde ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki istikametinde de trafik akıcı şekilde devam ediyor.

TEM otoyolu ve D-100 karayolu başta olmak üzere ana arterlerde trafik yoğunluğunun önceki haftalara göre daha az olduğu görüldü. D-100 Avcılar Gümüşpala Hacışerif yönünde meydana gelen araç arızası nedeniyle bu noktada trafik yoğunluğu oluştu.

Gece boyunca kentin bazı noktalarında meydana gelen ağaç devrilmesi ve kar nedeniyle ara sokaklar ile bazı caddelerde de araçlar ilerleyemedi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin ağaçları yolda kaldırma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, ana arter ve caddelerdeki çalışmalarına devam ediyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 44 olarak ölçüldü.

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KARA YOLLARINDA DURUM

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı Kavşağı-Karacabey Kavşağı 19'uncu kilometresinde bakım onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 2-3'üncü kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Gaziantep Çevre Yolunun İbrahimli Kavşağı-Kilis Kavşağı arasında köprülü kavşak ve köprülü altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Şanlıurfa Kavşağı 6-10'uncu kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü yapılıyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 17-22'nci kilometreleri arasında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Amasya-Taşova yolunun 15-18'inci kilometrelerinde kavşak genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44'üncü, Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30'uncu kilometrelerinde yol yapım, Kumluca-Antalya yolunun 15-37'nci kilometrelerinde ise bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.