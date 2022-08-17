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Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Koronavirüs#Vaka#Sayı
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 04:10

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 8-14 Ağustos tarihleri arasında vaka sayısı 143 bin 778 olurken, 342 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. 1 Ağustos - 7 Ağustos tarihleri arasında; 232 bin 253 vaka tespit edilmiş, 380 kişi hayatını kaybetmişti.

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Sağlık Bakanlığı tarafından 8-14 Ağustos tarihleri arasındaki Covid-19 tablosu yayımlandı. Yayımlanan haftalık Koronavirüs tablosuna göre, 143 bin 778 kişide koronavirüs vakası tespit edildi. 342 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 259 bin 102 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

Tablodaki diğer verilere göre koronavirüste toplam Vaka Sayısı 16 milyon 671 bin 848 oldu. Toplam vefat sayısı ise 100 bin 400’e ulaştı.

1 AĞUSTOS - 7 AĞUSTOS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Ağustos - 7 Ağustos tarihleri arasındaki Covid-19 tablosuna göre; 232 bin 253 kişide koronavirüs vakası tespit edilmiş, 380 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

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#Koronavirüs#Vaka#Sayı

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