Haftada 3 milyon maske 10 bin tulum

Bilgilendirmede özetle şu ifadelere yer verildi: “COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında tulum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırılmıştır. Bu kapsamda dikimevi müdürlüklerince maske üretiminin haftada toplam 3 milyona, tulum üretiminin 10 bine, İlaç Fabrikası Müdürlüğü’nce alkol bazlı dezenfektan üretiminin haftada 10 bin litreye, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nca maske üretiminin haftada 7 milyona, tulumun 100 bine, dezenfektan üretiminin 30 bin litreye çıkartılması planlanmaktadır.

COVID-19 hastalarına müdahale kapsamında bazı ilaçların tedarik ve üretimi için yurtdışı hammadde ve ilaç tedarik faaliyetlerimiz devam etmektedir. İlaç geliştirme projemiz TÜBİTAK’a iletilmiştir.”