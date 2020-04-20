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ANKARA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Haftada 3 milyon maske 10 bin tulum

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Haftada 3 milyon maske 10 bin tulum
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Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi malzeme üretimine hız verildiğini duyurdu.

Bilgilendirmede özetle şu ifadelere yer verildi: “COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında tulum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırılmıştır. Bu kapsamda dikimevi müdürlüklerince maske üretiminin haftada toplam 3 milyona, tulum üretiminin 10 bine, İlaç Fabrikası Müdürlüğü’nce alkol bazlı dezenfektan üretiminin haftada 10 bin litreye, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nca maske üretiminin haftada 7 milyona, tulumun 100 bine, dezenfektan üretiminin 30 bin litreye çıkartılması planlanmaktadır.

COVID-19 hastalarına müdahale kapsamında bazı ilaçların tedarik ve üretimi için yurtdışı hammadde ve ilaç tedarik faaliyetlerimiz devam etmektedir. İlaç geliştirme projemiz TÜBİTAK’a iletilmiştir.”

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