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Haftada 3 gün Erivan-İstanbul

#Ermenistan#Türkiye#Erivan
Haftada 3 gün Erivan-İstanbul

Ermenistan-Türkiye arasındaki uçak seferleri uzun bir aradan sonra yarın başlıyor. Önce Erivan’dan Fly One Armenia uçağı İstanbul’a gelecek. Ardından da Pegasus Havayolları’na ait uçak, Sabiha Gökçen’den Erivan’a uçacak. Seferler haftada 3 gün olacak.

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TÜRKİYE ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme süreci kapsamında karşılıklı uçak seferlerinin yapılması kararlaştırılmıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, iki ülke arasında seferlerin yapabilmesi için Türkiye tarafında “Pegasus”, Ermenistan tarafında da “Fly One Armenia” havayolu şirketlerine 2 Şubat’tan itibaren uçuş izni verildiğini açıklamıştı. Buna göre Pegasus Havayolları Sabiha Gökçen-Erivan, Fly One Armenia da Erivan-İstanbul hattında haftada üçer kez karşılıklı uçuş yapacak. Fly One Armenia uçağı yarın akşam saat 19.50’de İstanbul Havalimanı’na inecek. Pegasus uçağı da aynı gün saat 23.35’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalanacak. İlişkileri normalleştirmek için atanan özel temsilciler Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardmcısı Ruben Rubinyan,14 Ocak’ta Moskova’da buluşmuşlar ve temasların devamı konusunda mutabık kalmışlardı.

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SIRA ANTALYA’DA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ve Özel Temsilcisi Rubinyan’ı da Antalya’ya davet ettik. Paşinyan katılabileceklerini söyledi. Memnun oluruz. Azerbaycan da gelecek” demişti.

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#Ermenistan#Türkiye#Erivan

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