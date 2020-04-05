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Uğur ERGAN/ANKARA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Haftada 2.5 milyon maske üreteceğiz

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Haftada 2.5 milyon maske üreteceğiz
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Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı dikimevleri ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), maske üretimini arttırma kararı aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şu an itibarıyla dikimevi müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, ilaç fabrikası müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir. MKE’de haftada, çeşitli tipte 2.5 milyon maske ve 100 bin sağlık tulumu üretimi için çalışmaları tamamladık. Birliklerin ihtiyaçları düzenli olarak karşılanıyor. Son 48 saat içinde 640 bin maske, 15 bin tulum, yaklaşık bin litre dezenfektan sevkıyatı gerçekleştirdik.

84 PERSONEL KARANTİNADA

Yurt dışından dönen personelin 14 gün gözetim altında tutulması kararını hassasiyetle uyguladık. Halen 84 kişi gözetim altında bulunmaktadır.”

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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