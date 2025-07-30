Hafta sonuna plan yapanlar dikkat! Birçok ilde sağanak etkili olacak... Meteoroloji gün gün paylaştı

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Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava etkili oluyor. Önümüzdeki günlerde ise bazı kentlerde sıcak hava yerini sağanak yağışlara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre hafta sonu yağış beklenen iller şu şekilde sıralandı:
PERŞEMBE GÜNÜ SAĞANAK BEKLENEN İLLER
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Osmaniye
CUMA GÜNÜ SAĞANAK BEKLENEN İLLER
Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Konya, Ankara, Bartın, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çorum, Çankırı, Yozgat, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Osmaniye, Adana
CUMARTESİ GÜNÜ SAĞANAK BEKLENEN İLLER
İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Karabük, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep
PAZAR GÜNÜ SAĞANAK BEKLENEN İLLER
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Bolu, Bilecik, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın, Ankara, Kırıkkale, Çorum, Karabük, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Tokat, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin,
PAZARTESİ GÜNÜ SAĞANAK BEKLENEN İLLER
Çorum, Amasya, Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Kayseri, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Sivas, Osmaniye
BUGÜN YURTTA BEKLENEN HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay kıyıları ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 44°C
Az bulutlu ve açık