Hafta sonuna kadar yağacak

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İstanbul’da dün de etkili olan kar ve tipi özellikle işten dönüş saatinde hayatı felç etti. Binlerce araç trafikte kaldı. Sabah saatlerinde karla kaplanan yollarda araçlar mahsur kaldı, trafik durdu. Yolcular yürüyerek işe gitmeye çalıştı. Arnavutköy’de yollar trafiğe kapandı. Öğleden sonra ise aniden bastıran ve durmayan çok şiddetli kar kentte büyük esaret yarattı. Haramidere D-100 Karayolu’nda araçlar yolda kaldı. Sürücüler araçlarını iterek çıkarmaya çalıştı. Esenyurt’ta ise kayan kar küreme aracı 4 araca çarparak durabildi.



EVE DÖNÜŞ ÇİLESİ

Akşam saatlerinde kaos artarak büyüdü. Metrolar, Marmaray, Metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda yoğunluk olsa da evlerine ulaşabildi. Özel araçlarıyla yola çıkanlar ise özellikle Basın Ekspress yolu, Otogar bağlantı yolu, Mahmutbey gişeler ve Beylikdüzü istikametinde kilitlendi. Kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu’nda araçlar Mahmutbey’den sonra saatlerce yolda kaldı. Araçlarında mahsur kalanlar isyan etti. D-100 karayolunda da trafik çift yönlü olarak güçlükle ilerlerken, Metrobüs’e binemeyen bazı vatandaşlar yol kenarından yürüdü. Arnavutköy Boğazköy mevkisinde de yüzlerce araç yoğun kar yağışında mahsur kaldı. Zincirleme kaza olan yolda mahsur kalanlar yakıtlarının azaldığını belirterek yardım istedi.





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Dün akşam yığılma olmasın diye mesailer erken bitirildi, AVM’ler saat 19.30’da kapatıldı. Ancak fayda etmedi. Bugün güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel izinli. Kreş ve gündüz bakımevleri de kapalı. Valilik Esenler, Harem ve cep otogarlardan çıkışları bugün 08.00’e kadar durdurdu. THY, İstanbul Havalimanı’ndan tüm uçuşlarını bugün 04.00’e kadar durdurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı da uçuşları azalttı.

ANADOLU VE TRAKYA’DAN İSTANBUL’A GİRİŞ YOK

Karayolları Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle Anadolu ve Trakya’dan İstanbul’a girişlerin kapatıldığını; Anadolu’dan İstanbul’a gelişlerde tüm araçların Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce’de uygun yerlerde bekletileceğini duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da gelen araçların İstanbul’a girişine izin verilemeyeceği duyurdu. Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Avrupa ülkelerinden gelerek Tekirdağ üzerinden İstanbul’a geçmek isteyen araçlar yoldan geri çevrildi. Vatandaşlar geceyi otel ve otogarlarda geçirdi.

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METRO VE METROBÜS ÇAĞRISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, trafikte kalıp evlerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara metro ve metrobüs kullanmaları çağrısı yaparak, metro seferlerini gece 02.00’ye kadar uzattıklarını söyledi. İmamoğlu, ihtiyaç olduğu takdirde daha fazla uzatılacağını belirterek “Zor bir akşam geçiyor. Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü üzerinden devam eden bir hatta yoğunlaşan bir fırtınalı kar yağışı var. Özellikle D100 karayolu diye tariflediğimiz, Avcılar’ın, Beylikdüzü’nün içinden geçen Büyükçekmece’ye doğru hatta yoğun bir sıkışma yaşanıyor” dedi. Marmaray da bu sabaha kadar ücretsiz yolcu taşıdı.

BİNLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI









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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ve STK ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bin 750 vatandaşımız yurtlarda misafir edilmiştir. Yurt genelinde 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. 1340 sıcak yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek, zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır” denildi.

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Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer’in İstanbul’a geleceği açıklandı.

ULAŞIM AKSADI









Karayolları Genel Müdürlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe açılan ve kapatılan yolları açıkladı. Açıklamada, Trakya’dan İstanbul’a girişlerin kapatıldığı, İstanbul-Ankara arasında D-100 ve TEM Otoyolu’nun her iki yönde trafiğe açıldığı hatırlatılarak, “Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ulaşıma açılmıştır. Bingöl-Erzurum yolu ulaşıma açılmıştır. Konya’yı Ankara, Aksaray ve Karaman’a bağlayan yollar trafiğe açılmış olup, Antalya yönü ulaşıma kapalıdır” denildi. Bazı yolların da yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Gerede-Düzce, Kayseri-Malatya, Şarkışla-Pınarbaşı, Kangal-Divriği-Arapgir, Kangal-Gürün, Zara-Refahiye, Taşkent-Sarıveliler, Akşehir-Isparta, Kağızman-Ağrı, Diyarbakır-Siverek, Diyarbakır-Bingöl, Elazığ-Diyarbakır yolu ulaşıma kapatılmıştır. Pınarbaşı-Gürün, Sivas-Erzincan yolu, Kahramanmaraş-Göksun, Kırıkkale-Kırşehir, Bursa-Karacabey yolu TIR hariç ulaşıma açılmıştır.”