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Haber Giriş: 27.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hafta sonu YKS yasağı

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Hafta sonu YKS yasağı
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Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 81 ilde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

TATİLCİYE PLAJ SERBEST

YKS sınavlarına girecek adayların, sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gidilmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile gönderilen ek genelgeyle daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına, halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış yerli ve yabancı turistlerin rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirlerarası yolculuklar), plajlardan yararlanmaları, müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtları, ibadethaneleri türbeleri ziyaretleri ile bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanlar da kısıtlamadan muaf tutuldu.

NERELER AÇIK OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde vatandaşlar yürüme mesafesindeki fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidebilecek. Sınavın yapılacağı okulların veya sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyeler ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kalacak. 

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