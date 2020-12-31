Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Yılbaşından sonra yasaklar bitecek mi? Genelgede detaylar duyuruldu

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde, hafta sonlarında kısıtlamanın devam edeceği aktarıldı. Yasakların biteceği tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, vaka sayılarında yaşanan düşüşle beraber kısıtlamalarla ilgili kararların verilmesi ön görülüyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Yılbaşında da 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yayımlanan genelgeye göre, bu kısıtlamalar yeni bir karar alınıncaya dek devam edecek.

Kısıtlamaların sona ereceği tarihle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama gelmedi. Kısıtlamaların vaka sayısına göre Bilim Kurulu tavsiyeleriyle nihai karara ulaşması bekleniyor.

BAKANLIK'TAN 'KISITLAMA DEVAM EDİYOR' UYARISI

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü uygulamasının bugün saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacağı hatırlatıldı.

Bakanlık tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebilecek."

Açıklamada ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmadığı vurgulandı.

Bu nedenle vatandaşlardan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmeleri, başta büyükşehirler olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları istendi.