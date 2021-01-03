Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı? Kabine Toplantısı kararları bekleniyor

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının biteceği tarih son gelişmeler ile takip ediliyor. Tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İçişleri Bakanlığı ikinci bir karar alınıncaya kadar hafta sonu yasaklarının geçerli olacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanlığı ya da Bakanlık'tan yasakların sona ereceği tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Diğer yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların sonucunun yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini belirtti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Yılbaşında da 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yayımlanan genelgeye göre, bu kısıtlamalar yeni bir karar alınıncaya dek devam edecek.

Kısıtlamaların sona ereceği tarihle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama gelmedi. Kısıtlamaların vaka sayısına göre Bilim Kurulu tavsiyeleriyle nihai karara ulaşması bekleniyor.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz." dedi.

İlhan, okulların yüz yüze eğitime açılmasında hastalık seyrinin belirleyici olduğunun altını çizerek, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonuçlarının 2 hafta içinde kendini göstereceğini ifade etti.

Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti:

"Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz. Zaman zaman maalesef ihlallerle karşılaşılmış olmasına rağmen ülke genelinde uyum oranı yüksekti. Uzun süredir hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz. Bu nedenle yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu okullarda yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak."

Mustafa Necmi İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Okullarda yüz yüze eğitimin 15 şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım.

Bu dönemde İl Hıfzıssıhha Kurullarına yine çok iş düşecektir çünkü okullar açıldıktan sonra bir okulda hasta sayısı çoğalırsa sınırlı bir kapatma ve uzaktan eğitimle devam edilmesi söz konusu olacaktır. Eylül-Ekim ayında da benzer bir yaklaşım olmuştu."

Hastalıktan korunmada maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralına tam uyum sağlanmasının önemine işaret eden İlhan, velilerin de çocukları okula getirip giderken araba içinde dahi maske takması, okul sonrası hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.