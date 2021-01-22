Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında son gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Belirli saatler içinde market ve manav gibi temel ihtiyaçlar için alışveriş izni hariç, sokağa çıkışın yasak olduğu hafta sonlarında, kısıtlamanın ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Vatandaşlar, evlerine en yakın market, fırın, manav ve kasap gibi işletmelere belirlenen saatler aralığında gidebiliyor. Onun harici kısıtlamadan muaf kişiler hariç herkesin sokağa çıkışında kısıtlama bulunuyor.

Yayımlanan genelgeye göre, bu kısıtlamalar yeni bir karar alınıncaya dek devam edecek.

MART AYI BEKLENTİSİ

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı gündeminin en önemli konusunun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler olduğunu belirterek, alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.’ dedi.