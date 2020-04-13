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Gizem KARAKIŞ / ANKARA - Fotoğraflar: Lokman AKKAYA / AA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hafta sonu yasağına devam

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Hafta sonu yasağına devam
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31 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı başarılı geçti. Uygulamanın devam etmesi gündemde. Konu bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu’nda ele alınacak.

Hükümet, koronavirüsün yayılımını önlemek için sokağa çıkmadaki yoğunluğu ölçtü. Ölçümün ardından nisan ayı öncesinde hava sıcaklığının 18 derecenin altında seyrettiği ve bu nedenle sokağa çıkmama oranının yüzde 90 civarında olduğu belirlendi. Havaların 18 derece ve üzerine çıkması ile birlikte ise vatandaşların gruplar halinde dışarı çıktığı, evde kalma oranının yüzde 70’e düştüğü tespit edildi.

Hafta sonu yasağına devam

YASAK BAŞARILI

Bu oranların hafta sonları daha da düştüğünün belirlendiği öğrenildi. Bu haftadan itibaren hafta sonlarında sıcaklıkların 20 derecelere çıkacağı, sokağa çıkma yasağının her hafta sonu devam edebileceği değerlendiriliyor. İlk kez uygulanan yasakta vatandaşın marketlere akın etmesi de göz önünde bulundurularak bu yasaklar daha erken açıklanacak. Hafta sonu yasağından sonra virüsün yayılmasındaki artış ya da azalışa göre sokağa çıkmadaki sınırlamalar arttırılacak. Kararlar bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında netleşecek.

Hafta sonu yasağına devam


RAMAZAN HAZIRLIĞI

Bu arada kadınlar fiziki olarak değil hazırladıkları yemeklerle Ramazan sofralarında olacak. 24 Nisan’da başlayacak olan Ramazan için AK Partili kadınlar 65 yaş üstü vatandaşlara iftar yemekleri hazırlayacaklar. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, “Hazırlıklara başladık. Sosyal mesafeyi koruyarak AK Partili kadın yöneticilerle videokonferans yoluyla toplantılar yapıyoruz. Şu anda kadın teşkilatlarımız evde yaptıkları ekmekleri ‘Ekmeğimi paylaşıyoruz’ etkinliği kapsamında mahallesinde bulunan ve sokağa çıkma yasağı olan evlere dağıtıyor” dedi.

Hafta sonu yasağına devam

Hafta sonu yasağına devam

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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