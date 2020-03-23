Hafta sonu tıklım tıklımdı, bugün bomboş

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronovirüs salgını, Türkiye'de de yayılmaya devam ederken, 'evde kal Türkiye' sloganıyla vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısı her seferinde yenileniyor. Ancak vatandaşların bir çoğu bu uyarılara aldırmadan dışarı çıkmaya devam ediyor. Özellikle hafta sonu liman iskelesinde oltayla balık tutan kalabalık dikkat çekmişti.

Görüntülerin medyaya yansıması üzerine kapısı kapatılan Çanakkale'de olta balıkçılarının uğrak yeri olan liman iskelesi bugün bomboş kaldı.