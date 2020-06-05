Hafta sonu sokak yasağına devam

Bakanlığın dün gece gönderdiği genelgede, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla büyükşehir statüsündeki İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile birlikte Zonguldak’ta bu gece saat 24.00 ile 07 Haziran saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ifade edildi. Genelgeye göre, yasak öncesi market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’e kadar açık olacak. Cumartesi günü bu işyerleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Yasak günleri fırın, tatlı üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak. Lokanta ve restoranlar ise sadece evlere paket servisi yapabilecek.