Hafta sonu sokağa çıkma yasakları bitecek mi? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt vermişti

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve koronavirüs kısıtlamaları son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs yasakları ile ilgili geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız.’ değerlendirmesinde bulunmuştu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise "'Biz öncelikle okulları açmayı hedefliyoruz." dedi. Ancak kısıtlamaların ne zaman biteceği ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kısıtlamaların sona ereceği tarihle ilgili henüz İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ‘Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.’ demişti.

BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, kısıtlamaların ne zaman gevşetileceği ve okulların açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kısıtlamaların ancak Şubat ayından sonra gevşetilmeye başlanabileceğini söyleyen Yavuz, " Şimdiki bilgilerimizle toplumun ancak yüzde 70’inin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklıktan söz edilebileceğini ve bunun da yıl sonunu bulabileceğini belirten Prof. Dr. Yavuz, bu yıl da önlemlere devam etmek zorunda olduğumuzun altını çizdi.

Kısıtlamaların ise ancak Şubat ayından sonra gevşetilmeye başlanabileceğini söyleyerek burada da önceliğin okulların açılmasına verilmesi gerektiğini belirtti ve sözlerini şöyle noktaladı: “6 aydan önce bunu (toplumsal bağışıklığı) sağlamak mümkün değil. Hatta yıl sonunu bile bulabilir. Biz öncelikle okulları açmayı hedefliyoruz. Günlük vaka sayıları onbinlerden biraz düşüp de test pozitiflik oranlarımız yüzde 5’in altına indiğinde bunu düşünebileceğiz. Yani rakamların günlük binlerin altına indiğini görmemiz gerekiyor. Ancak o şekilde okul açarak serbestleşmeye gitmek gerekiyor. Şu an çocukların durumu gerçekten çok kötü. Eğitim yönünden çok eksik kaldılar. Çok sıkıntılı bir durum. Bana kalırsa önceliği okullara vermek gerekiyor. Bunun da Şubat'tan sonrası için olabileceğini düşünüyorum. Bu dönem zaten herkes için kayıp bir dönem oldu.” dedi.