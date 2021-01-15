Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri! 16-17 Ocak sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Bakanlık'tan yeni genelge

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri, son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre bir süre daha devam edecek. Vaka sayısının düşmesine yönelik geçerli olan sokağa çıkma yasağı 15 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başladı. Sokağa çıkma yasağı 18 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde pazartesi sabah saat 05.00’e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı. İstiklal Caddesi ve Taksim'de polis ekipleri megafonlarla vatandaşlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.