Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar devam ediyor mu? İşte son açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni yılın ilk kabinesi sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak, "Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" dedi. Erdoğan, koronavirüs aşısının yapılmaya başlanacağı tarihi açıklayarak, "Aşılar öncelik sıralamasıyla uygulamaya geçecek, perşembe ya da cuma gününe kadar başlayacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağını belirtti ancak tam tarih vermedi. İşte Erdoğan'ın açıklamasından önemli detaylar...

"Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını geriletmeyi başardık. Salgının sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de önemli bir şekilde hafifledi. Salgın tedbirlerinin faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde açtıkları sıkıntıları yakinen biliyoruz. Salgına bir çözüm bulunana kadar tedbirlerle kendimizi savunmaya mecburuz. Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Gelinen aşamada önemli bir hususta aşı çalışmalarıdır. Türkiye faaliyetleri yakınen takip etmektedir. Hali hazırda Çin aşısını ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı ülkemize geldi. Alman aşısıyla da anlaşmamızı yaptık. Görüşmeler devam ediyor. Perşembe veya Cuma olur diyor. Böylece belirlenen sıraya göre bu tarihte aşılar başlayacak. Aşılar öncelik sıralamasıyla uygulamaya geçecek, perşembe ya da cuma gününe kadar buna başlayacağız."