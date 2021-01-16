Hafta sonu Şok, BİM ve A101 açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri

Pandemi süreci dolayısıyla sadece belirli saatler aralığında açık olabilecek. Bu saatleri genelge kapsamında duyuran İçişleri Bakanlığı, hafta sonu ve hafta içi marketlerin açılış kapanış saatleri arasında farklılık olduğunu vurguluyor. Peki, Hafta sonu Şok, BİM ve A101 saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında marketlerin çalışma saatleri bilgisi

HAFTA SONU ŞOK, BİM VE A101 AÇIK MI VE ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu Şok, BİM ve A101 saat 10.00'da açılıp saat 17.00'a kadar hizmet verecek.

HAFTA SONU MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde marketler saat 10:00’da açılıyor ve 17:00’de kapanıyor.

Aynı zamanda bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidebiliyorlar.