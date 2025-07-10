×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hafta sonu sıcak hava dalgası yeniden geliyor! Meteoroloji uzmanı uyardı! Bölge bölge açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Sıcak Hava#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 16:49

Yurt genelinde sıcaklıklar 45 dereceye kadar ulaşırken bugün ise kavurucu sıcaklık yerini serin bir havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonunu işaret ederek sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine yeniden çıkacağını duyurdu. Öte yandan, 3 büyükşehirde yağış beklenmezsen en serin ilin İstanbul olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yurt genelinde sıcak havanın etkili olmaya devam edeceğini söyleyen Çelik, "Marmara'da bugün itibarıyla hava biraz serinledi. Mevsim normallerine yaklaştı diyebiliriz. Ancak özellikle Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklar hafta sonunda da etkili olmaya devam edecek." dedi.

Yurdun büyük bölümünde havanın az bulutlu açık geçeceğini belirten Çelik, sadece orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Kars, Ardahan çevrelerinde hafta sonunda yağış beklendiğini söyledi.

Hafta sonu sıcak hava dalgası yeniden geliyor Meteoroloji uzmanı uyardı Bölge bölge açıkladı

Haberin Devamı

KAVRULACAĞIZ: DERECELER 44'E ÇIKABİLİR

Marmara Bölgesi dışında yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydeden Çelik, "En yüksek sıcaklıklar önümüzdeki günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olacak. İl merkezlerinde 43 ila 44 derece sıcaklık bekliyoruz. İlçe merkezlerinde birkaç derece daha yüksek olabilir." ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların gölgede ölçüldüğünü, güneş altında ve özellikle öğle saatlerinde çok daha üzerinde sıcaklıklar ölçülebildiğini aktaran Çelik, "Özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların mümkünse dışarı çıkmamalarını veya tedbir almalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

3 BÜYÜK İLDE YAĞIŞ YOK, EN SERİN İSTANBUL

Büyükşehirlerde bir yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, sadece İstanbul'da hafta sonu havanın parçalı bulutlu geçeceğini, İzmir ve Ankara'da ise havanın açık olacağını belirtti.

Çelik, sıcaklıkların, Ankara'da 37 ila 38 derece civarında seyredeceğini, İstanbul'da mevsim normallerinin biraz üzerinde 30 ila 31 derece olacağını, İzmir'de ise 35 ila 37 derece arasında beklendiğini sözlerine ekledi.

Gözden KaçmasınÇöl sıcakları etkisini gösterdi termometreler 45 dereceyi gördü Hortumla serinledilerÇöl sıcakları etkisini gösterdi termometreler 45 dereceyi gördü! Hortumla serinledilerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Sıcak Hava#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!