Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Hava durumu değişiyor...Kavurucu sıcak gidiyor, gök gürültülü sağanak geliyor

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Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinden seyreden hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; cuma gününden yurdun birçok yerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

PROF. DR. ŞEN: SICAKLIKLAR 7 DERECE DÜŞECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cuma gününden itibaren sıcaklıklar kuzey iç ve doğu bölgelerde 7 dereceye kadar düşüşler meydana getirecek. İstanbul'da düşünürsek hafta sonu 28 dereceye falan düşecek.

Boş yere sıcaklık düşmez, Yanında yağış da getiriyor tabii ki... Türkiye perşembe akşamından itibaren cuma-cumartesi-pazar pazartesiyi de içine katalım, önümüzdeki hafta sonunu takip eden iki günü de hesaba katarsak demek ki 4-5 gün yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.

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YAĞIŞ NERELERDE ETKİLİ OLACAK?

Bu yağışlar nerede olacak? Ege ve Batı Akdeniz hariç, Türkiye'nin her yerinde yağış olacak. İstanbul da bundan nasibini alacak. İstanbul cuma ve cumartesi günü yağış alacak. Pazar günü İstanbul'dan doğuya doğru kayıyor. Yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde.

"TEHLİKELİ OLABİLİR"

Her zaman söyleriz, böyle aşırı sıcaklardan sonra gelen bir yağışın tehlikeli olabileceğini. Bu da onlardan bir tanesi olabilir. Yağış olan yerlerde dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yer yüzü çok sıcaktı üzerine bir soğuk hava geliyor yukarı seviyelerde. Dolayısıyla dere kenarlarından aman diyoruz uzak duralım. Meteoroloji'nin uyarılarını dinleyelim. Köprü üstlerinde fazla durmayalım. Yıldırım çarpma ihtimali de var, yıldırıma da dikkat edelim. Ağaç altlarında durmayalım.

ANTALYA İÇİN ORMAN YANGINI RİSKİ UYARISI

Antalya'da nem yüksek. Hissedilen sıcaklık 40-43 dereceye kadar çıkıyor. Cuma-cumartesi günü Antalya'da akışlar kuzeye dönüyor, kuzeye dönünde fön etkisi meydana gelecek. Sıcaklığı 40 dereceye çıkartacak. Hissedilen sıcaklığı demiyorum, hava sıcaklığı 40 dereceye çıkacak. Bu bölgede orman yangınlarına dikkat edelim."

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.