Hafta sonu para transferi olur mu, EFT yapılır mı?

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Hafta sonu EFT olur mu sorusu para transferi gerçekleştirmek isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Merkez Bankası’nın 2021 yılı itibari ile hizmete soktuğu FAST işlemi ile 7/24 sistemiyle hafta sonu para transferi yapmak mümkün mü, limiti ne kadar?

HAFTA SONU PARA TRANSFERİ OLUR MU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi hafta sonu ve hafta içi para transferi sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bu durumda hafta sonu da rahatlıkla para transferi yapılabiliyor.

FAST SİSTEMİ İLE PARA TRANSFERİ NASIL YAPILIR?

FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi ile kolayca para transferi işlemi gerçekleştirilebilir.

HAFTA SONU PARA TRANSFERİ LİMİTİ NE KADAR?

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Merkez Bankası’nın 2021 yılı itibari ile hizmete soktuğu FAST işlemi ile 7/24 1000 TL’ye kadar EFT yapılabilir.