Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor-kaçta kapanıyor? İşte cumartesi-pazar marketlerin çalışma mesaisi

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle hafta içi 10 saat hizmet verebilen marketler, hafta sonu 7 saat açık kalabiliyor. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Hafta içi yasaklarında ise marketler, 10.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabiliyor.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERE UYGULANACAK CEZA

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağına ikinci kez uymayanlara ise Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem yapılabilecek.