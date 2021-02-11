Hafta sonu marketler saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağı marketlerin çalışma saatleri

Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri, gündemde yer alan konuların başında geliyor. Aralık ayından beri koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağında, marketler belli saatlerde faaliyetlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan genelgeye göre temel ihtiyaçların karşılanması için, hafta içi marketler saat 10.00-20.00 arasında müşterilere hizmet vermeye devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında da vatandaşlar genelgede belirtilen saatler aralığında (10.00-17.00) markete gidebilecekler.

HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda hafta içinde marketler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERE UYGULANACAK CEZA

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağına ikinci kez uymayanlara ise Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem yapılabilecek.