Hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte market açılış kapanış saati

Marketlerin kaçta açıldığı ve kaçta kapandığı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Hafta sonu marketler saat 10:00’dan itibaren hizmet vermeye başlıyorlar ve 17:00'de kapanıyorlar. Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yasa taslağında marketlerin pazar günü açılış saatinin 11:00’da gerektiği maddesi gündemde yer alıyor.

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Hafta içi saat 10:00’da açılıyor ve saat 20:00’ye kadar hizmet veriyor. Hafta sonu ise 10:00’da açılan marketler saat 17:00’de kapanıyorlar.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yasa taslağı, Meclis’te kabul edilirse, perakende ticaretin kuralları değişecek. On binlerce şubesi bulunan zincir marketlerde mobilya, cep telefonu, televizyon satışı yasaklanacak. Ancak bu ürünler söz konusu marketlerin internet sitesi üzerinden satılmaya devam edecek. Zincir marketler pazar günü saat 11.00’den önce açılmayacak.

‘Perakende Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Kanun’da değişiklik öngören yasa taslağı ile perakendenin kuralları değişiyor. AB’de 1 Kasım 2021’de yürürlüğe girecek olan yeni kurallara uyum amacıyla hazırlanan yasa taslağı tarafların görüşüne sunuldu. Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalışılan taslak, 4 Şubat’ta taraflara gönderilirken 15 Şubat’a kadar görüşlerin verilmesi istendi.