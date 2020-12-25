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Haber Giriş: 25.12.2020 - 13:49 | Son Güncelleme:

Hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

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Hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
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Hafta sonu marketlerin kaça kadar açık olduğu ile ilgili bilgiler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde açıklandı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günlerinde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyorlar. İşte A101, BİM, ŞOK ve tüm marketlerin çalışma saatleri

Market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu akşam başlayacak. Cumartesi günü marketler hizmet vermeye saat 10.00’da başlayacaklar. A101, BİM, ŞOK ve tüm marketler bu saatten itibaren satış yapacak.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri marketler saat 10.00’da açılıyor ve 17.00’de kapanıyor.

Aynı zamanda bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere

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