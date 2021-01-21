Hafta sonu marketler kaça kadar açık? 23-24 Ocak sokağa çıkma yasağında market ve bakkalların çalışma saatleri

Hafta sonu marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı, sokağa çıkma yasağında takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağı ile ilgili ek genelgede market ve bakkalların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet göstereceği bildirildi. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı cuma günleri saat 21.00’de başlayacak ve pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacak.

HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede, market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin çalışma saatleri açıklandı. Buna göre, cumartesi ve pazar günleri bu iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

RESTORAN VE KAFELER SAAT 20.00'A KADAR

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise saat 20.00'ye kadar paket servis+gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.