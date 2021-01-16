Hafta sonu marketler açık mı, kaça kadar açık? 16-17 Ocak sokağa çıkma yasağında Şok, BİM ve A101 market çalışma saatleri
Hafta sonu marketler saat kaça kadar açık sorusu, sokağa çıkma yasakları ile beraber gündemde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşların araç kullanmamak şartı ile belli bir saate kadar marketlere gidip gelebilecekleri belirtilmişti. Genelgeye göre marketler hafta için saat 20.00'da kapanırken hafta sonunda daha erken kapanıyor. Şok, BİM ve A101 market çalışma saatleri ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, sokağa çıkma yasağında hafta sonu marketlerin çalışma saatleri ve konuyla ilgili ayrıntılar.
Sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri de genelge ile duyuruldu. Normal şartlar altında hafta sonu açık olan ve müşterilerine kesintisiz hizmet veren BİM, A101 ve Şok gibi zincir marketler, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla günün belirli saatlerinde açık olabilecek. Peki, hafta sonu Şok, BİM ve A101 saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
HAFTA SONU ŞOK, BİM VE A101 AÇIK MI VE ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?
Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu Şok, BİM ve A101 saat 10.00'da açılıp saat 17.00'a kadar hizmet verecek.
HAFTA SONU MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde marketler saat 10:00’da açılıyor ve 17:00’de kapanıyor.
Aynı zamanda bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmıyor.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidebiliyorlar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle