Hafta sonu market ve bakkallar saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? 27-28 Şubat hafta sonu marketlerin çalışma saatleri

Marketlerin hafta sonu kaçta açılıp kaçta kapandığı, 56 saatlik sokağa çıkma yasağıyla beraber vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. İhtiyaçlarını karşılamak adına market ve bakkallara gidecek olanlar İçişleri Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı genelgedeki hususlara göre hareket edecek. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında 10.00-17.00 saatleri arasında marketler hizmet vermeye devam edecek. Online sipariş firmaları da siparişleri teslim edebilecek.

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda hafta içinde marketler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

VERGİ DAİRELERİ AÇIK OLACAK

İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında; 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliği'ne genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek/ yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Bu çerçevede; ödemenin son tarihi olan 1 Mart 2021 günü yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların kanunun getirmiş olduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde;

yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidebilecek.

Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından; yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek kaydıyla muaf olacak.

Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından istisna olacak.''