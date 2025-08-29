×
Hafta sonu itibarıyla gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji il il açıkladı

#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak Yağış
Yurt genelinde hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu son hava durumu tahminine göre sıcaklıkları devam ederken bazı illerimizde sağanak yağış bekleniyor.

Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

HAFTA SONU İTİBARIYLA SAĞANAK BEKLENİYOR

Tekin, yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonu da mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Fevzi Burak Tekin, bazı illerde hafta sonu itibarıyla yağışların beklendiğini ve salı gününe kadar devam edeceğini açıkladı.

Tekin, yarın Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış beklendiğini belirtti.

Tekin, pazar günü Kırklareli, Edirne çevreleriyle yine Hatay'ın kıyı kesimlerinde, pazartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve salı günü itibarıyla ise Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini ifade etti.

Hafta sonu itibarıyla gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji il il açıkladı

3 BÜYÜK İLDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Hafta sonu 3 büyük kentte ise havanın az bulutlu açık olacağını aktaran Tekin, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 33 ve İzmir'de ise 33 ila 35 dereceler arasında seyredeceğini söyledi.

